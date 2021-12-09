В одесском Греческом парке изменился график работы лифта

Лифт, на котором можно спуститься и подняться в Греческий парк Одессы, расположенный на склонах, теперь перешел на зимний график работы.

Как следует из объявления КП «Сервисный центр», которое вывешено рядом с лифтом, полезной услугой попасть в парк на лифте можно будет воспользоваться только в выходные и праздничные дни — с 9:00 до 21:00.

В будние дни лифт не работает: вниз в парк и вверх на Приморский бульвар можно добраться только пешком.

И да, на всякий случай сообщаем: подорожавший до 10 гривен одесский фуникулер работает в обычном режиме.

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