В Одесском горсовете прошло голосование за демонтаж памятника Екатерине ІІ

На сессии Одесского городского совета 28 сентября 2022 года депутаты рассмотрели вопрос о демонтаже памятника «Основателям Одессы» (Екатерине ІІ). Но это предложение не набрало нужного количества голосов.

За демонтаж памятника проголосовали 17 депутатов. А для принятия решения было необходимо 17 голосов. Большинство присутствовавших депутатов либо не голосовали, либо воздержались. Избранников, высказавшихся против предложения о демонтаже, не было.

Мэр Одессы Геннадий Труханов на сессии присутствовал, но за этот предложение не голосовал. Не проголосовали и депутаты промэрской партии «Доверяй делам».

Во время обсуждения депутат Андрей Вагапов отметил, что памятник Екатерине – это маркер «русского мира». Сейчас оккупанты планируют установить такой монумент во временно оккупированных Херсоне и Луганске. Именно поэтому скульптуре не место в центре Одессы.

Обращение о демонтаже накануне в горсовет подала фракция «Европейская солидарность».

Ранее одесситы уже несколько раз выступали с акциями в поддержку демонтажа памятника русской царице.

Напомним, что сейчас среди жителей города на сайте Одесского горсовета проходит онлайн голосование о судьбе памятника. Оно закончится 20 октября.

Возможно, депутаты хотят дождаться его завершения, и принять решение с учетом результатов опроса.

Фото: УСИ