Одесская мастерица творит пасхальные чудеса из стекла (фото)

Неповторимые писанки, веточки вербы… Смотришь на все это – и не устаешь удивляться. Еще бы, такая красота! А создано все это из стеклышек, над которыми сначала потрудилось одесское море. Потом они попадают в руки одесского художника и скульптора Екатерины Шелыгиной, владеющей особыми секретами мастерства – и вот оно, новое неповторимое чудо!

Мы знаем многие работы Екатерины Шелыгиной. Это она создала из стеклышек кота Витражика (уже не одного!) в парке Победы, а потом на «злобу дня» смастерила свою известную стеклянную маску.

Котики, мышки и другие зверушки, подсвечники, подвески, разнообразные украшения и скульптуры – и все это из стекла. У Екатерины огромный «тематический» диапазон работ.

В преддверии Пасхальных праздников невозможно не полюбоваться писанками и вербными веточками, которые создает мастер витража.

Традиционные пасхальные «атрибуты» заиграли совершенно по-новому, необычно и очень-очень позитивно – всем нам на радость.

Кажется, все это создано из хрусталя… А еще все эти творения обладают каким-то особым секретом. Хочется любоваться и любоваться. И, конечно, пытаться, разгадать…

Кстати, напомним, что 29 апреля одесситов приглашают присоединиться к празднично-красивой и милосердной акции: принять участие в создании Пасхального дерева в Горсаду.

Фото: Facebook-страница Екатерины Шелыгиной