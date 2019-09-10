В Одесском горсаду и парке Шевченко не работают фонтаны

Сразу два фонтана в Одессе вышли из строя: один из-за вандалов, другой – из-за поломки.

Как сообщает пресс-служба горсовета, из-за поломки в электрическом оборудовании перестал работать фонтан в Горсаду. Коммунальщики уже приступили к ремонту.

Кроме того, не работает и фонтан в парке Шевченко – вандалы выкрутили 12 форсунок. Этот фонтан только недавно отреставрировали.

Власти города просят при замеченных случаях вандализма сразу звонить в полицию.

Фото: Артем Виноградов