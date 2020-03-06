В одесском дворике красуется золотой унитаз (фото)

Так, во дворе на углу улицы Гагарина стоит…унитаз. Причем “золотой”.

Об этом рассказал в Facebook одессит Григорий Блайда, поделившись фотографией.

Конечно, неотъемлемый атрибут клозета, скорее всего, не из чистого золота.

Но выглядит презентабельно. Креативщики, которые установили унитаз, покрыли его краской с позолотой.

Так он и стоит, поблескивая на солнце, словно заманивая прохожих. Горожане смеются: мол, почему бы не воспользоваться, раз уж поставили. Тем более что место располагает: унитаз стоит под большим деревом, заслоняющим его от посторонних глаз.

Многих снимок позабавил. Некоторые шутят, что это наследие, оставшееся от бывшего президента Украины Виктора Януковича. Другие говорят, что раньше, мол, он мог принадлежать британскому премьеру Уинстону Черчиллю. Позже, как писали СМИ, был украден из Бленхеймского дворца, где тот родился, и случайно оказался в Одессе, отмечают юмористы.

К слову, это не единственный “деликатный” предмет сантехники, замеченный в городе. Так, недавно унитаз видели на улице Героев Крут, в прошлом – Терешковой.

Еще один сфотографировали на Фонтане. Говорят, он перекочевал туда со Слободки.

Фото: Григорий Блайда, Евгений Кузьменко, Саша Бовкун, Facebook

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