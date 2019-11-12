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Новости Одессы и Одесской области

В одесском дельфинарии появился на свет дельфиненок-рекордсмен (видео)

В одесском дельфинарии появился на свет дельфиненок-рекордсмен (видео)

В дельфинарии Одессы похвастались пополнением. Там родился малыш у дельфина.

Об этом речь идет в сюжете ТСН.

Маму малыша балуют вкусненьким в неограниченном количестве и пока не привлекают к тренировкам. Она, в свою очередь, не отплывает далеко от своего чада и кормит его молочком. Учит его плавать и нырять. Обое чувствуют себя хорошо.

Пока имя дельфиненку еще не придумали, так как не знают, самка это или самец.

К слову, это уже третий за последние полгода детеныш, родившийся в одесском дельфинарии. До этого, по словам сотрудников учреждения, за целый год мог родиться максимум один дельфиненок.

И, как говорят там, – это рекорд не то что в Украине, а даже в Европе.

Фото: стоп-кадр видео ТСН

Видео: ТСН, youtube.com

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