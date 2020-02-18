В одесском центре социальных услуг открыли пенсионный отдел

Жителям Одессы, чтобы получить социальные и пенсионные услуги, теперь не нужно ходить по разным инстанциям.

Так, недавно в Центре интегрированных услуг, что на улице Косовской, 2д, появилось отделение Пенсионного фонда.

Об этом со ссылкой на директора гордепартамента труда и соцполитики Елену Китайскую сообщает odessitua.com.

Отныне там можно получить все виды пенсионных услуг, в том числе по назначению и перерасчету пенсий.

По мнению Елены Китайской, одесситам станет удобней, так как в одном помещении можно будет решить сразу несколько вопросов. По ее словам, с каждым годом количество людей, которые обращаются в центр, растет. Так, в 2018 году их было 62 тысячи, в 2019 туда поступила 91 тысяча заявлений. А с появлением пенсионного отдела, считает Елена Китайская, обращений станет еще больше.

Фото: odessa.dozor.ua

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