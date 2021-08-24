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В одесском аэропорту приземлились сразу два НАТОвских самолета (фото)

В одесском аэропорту приземлились сразу два НАТОвских самолета (фото)

В понедельник, 23 августа, в одесском аэропорту совершили посадку сразу два самолета стран Североатлантического Альянса.

Сначала взлетно-посадочной полосы коснулся тяжелый военно-транспортный Airbus A400M Atlas королевских военно-воздушных сил Великобритании. Он вылетел с британской военно-воздушной базы Брайз Нортон в 9:00 по Гринвичу и, пролетев над всей Европой, через три часа сел в Одессе.

Стоит отметить, что «Атласы» – нечастые гости в Одессе. Обычно они доставляют и забирают тяжелую технику для учений «Си Бриз».

Через десять минут посадку совершил американский транспортный Boeing C-40A Clipper. Этот борт вылетел из столицы Хорватии – Загреба. В отличие от «Атласа», он бывает в Одессе часто – как правило он перевозит личный состав подразделений НАТО.

самолет НАТО2

Между тем, Boeing C-40A Clipper может трансформироваться и использоваться для перевозки войск, грузов или их комбинации. Он может взять на борт максимум 121 военнослужащего (усиленную роту) или 8 стандартных морских контейнеров по 5000 фунтов каждый – всего около 17 тонн груза.

Как сообщалось ранее, утром 23 августа в Одесском аэропорту подняли самый большой в области украинский флаг.

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Источник и фото: Думская

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Редакция ПРОФИЛЬ

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