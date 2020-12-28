В одесском аэропорту из-за тумана не могут садиться самолеты

Сильный туман, опустившийся сегодня на Одессу, внес свои коррективы в работу аэропорта.

Так, из-за неблагоприятных погодных условий здесь не смог совершить посадку самолет из Германии. В итоге рейс FR2113 был перенаправлен на запасной аэропорт Констанца в Румынии, информирует онлайн-табло на сайте аэропорта.

Кроме того, задерживается «Боинг» украинской авиакомпании SkyUp, совершающий рейс Стамбул – Одесса. Сейчас борт кружит над Черным морем, ожидая улучшения погоды. Если в ближайшее время туман не рассеется, самолет направится в Киев.

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