В Одесской области взрыв: сообщают о прилете баллистики

В Одесской области взрыв: сообщают о прилете баллистики

После полуночи 26 июня 2024 года Одесская область была атакована ракетой. Перед этим мониторинговые каналы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.

Тревогу объявили в 0:28, а уже в 0:32 появились сообщения о взрыве. После объявления тревоги глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал одесситов и жителей Белгород-Днестровского района находиться в укрытиях в связи с ракетной опасностью.

Предварительно, по сообщениям очевидцев в одесских пабликах, был прилет, предположительно баллистической ракеты “Искандер-М”.

Других подробностей обстрела пока неизвестно, как нет информации о пострадавших и разрушениях.

“Одесская Жизнь” продолжает следить за ситуацией.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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