В Одесской области взрыв: сообщают о прилете баллистики

Тревогу объявили в 0:28, а уже в 0:32 появились сообщения о взрыве. После объявления тревоги глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал одесситов и жителей Белгород-Днестровского района находиться в укрытиях в связи с ракетной опасностью.

Предварительно, по сообщениям очевидцев в одесских пабликах, был прилет, предположительно баллистической ракеты “Искандер-М”.

Других подробностей обстрела пока неизвестно, как нет информации о пострадавших и разрушениях.

“Одесская Жизнь” продолжает следить за ситуацией.