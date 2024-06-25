На Одещині вибух: повідомляють про приліт балістики

Тривогу оголосили о 0:28, а вже о 0:32 з’явилися повідомлення про вибух. Після оголошення тривоги голова Одеської ОВ Олег Кіпер закликав одеситів та жителів Білгород-Дністровського району перебувати в укриттях через ракетну небезпеку.

Попередньо, за повідомленнями очевидців в одеських пабликах, був приліт, ймовірно, балістичної ракети “Іскандер-М”.

Інших подробиць обстрілу поки що невідомо, як немає інформації про постраждалих та руйнування.

“Одеське Життя” продовжує стежити за ситуацією.