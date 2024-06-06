В Одесской области введены экстренные отключения света

В Одесской области введены экстренные отключения света

Экстренные отключения электроэнергии введены в Одесской области. Об этом сообщили на Фейсбук-странице ДТЭК Одесские электросети.

Вечером, 6 июня по распоряжению НЭК Укрэнерго в Одесской области введены экстренные отключения электроэнергии. Это решение было принято из-за превышения лимитов, установленных на сегодня. Экстренные отключения проводятся без предупреждения, поэтому графики, которые могли бы быть спрогнозированы заранее, не действуют.

Просим набраться терпения и использовать электроэнергию разумно, чтобы минимизировать количество отключений. Энергетики всей страны работают круглосуточно, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев. Верьте в энергетиков!

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