В Одеській області введені екстрені відключення світла

В Одеській області введені екстрені відключення світла

Екстрені відключення електроенергії введено в Одеській області. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці ДТЕК Одеські електромережі.

Ввечері, 6 червня за розпорядженням НЕК Укренерго в Одеській області введені екстрені відключення електроенергії. Це рішення було прийнято через перевищення лімітів, встановлених на сьогодні. Екстрені відключення проводяться без попередження, тому графіки, які могли б бути спрогнозовані заздалегідь, не діють.

Просимо набратися терпіння та використовувати електроенергію розумно, щоб мінімізувати кількість відключень. Енергетики всієї країни працюють цілодобово, щоб якомога швидше повернути світло в оселі українців. Вірте в енергетиків!

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