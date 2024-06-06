В Одеській області введені екстрені відключення світла

Ввечері, 6 червня за розпорядженням НЕК Укренерго в Одеській області введені екстрені відключення електроенергії. Це рішення було прийнято через перевищення лімітів, встановлених на сьогодні. Екстрені відключення проводяться без попередження, тому графіки, які могли б бути спрогнозовані заздалегідь, не діють.

Просимо набратися терпіння та використовувати електроенергію розумно, щоб мінімізувати кількість відключень. Енергетики всієї країни працюють цілодобово, щоб якомога швидше повернути світло в оселі українців. Вірте в енергетиків!