На Одещині підприємці незаконно використали найбільше штучне озеро України

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Судді задовольнили позов Одеської обласної прокуратури щодо повернення державі озера Сасик (Кундук) площею 20 тис. га, розташованого на території Білгород-Дністровського та Ізмаїльського районів.

Прокурори встановили, що приватне підприємство тривалий час використовувало водосховище для вилову риби та отримання прибутку без документів, що встановлюють право.

Підприємці не мали договору оренди, а отже до бюджету громади не надходило обов’язкової орендної плати.

У прокуратурі підрахували, що лише за останні п’ять років ділки незаконно виловили близько 3 млн. кілограмів водних біоресурсів.

Суд погодився з доводами прокурора та задовольнив позовні вимоги у повному обсязі.

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Довідка ОЖ

Озеро Сасик чи Кундук – один із найцікавіших об’єктів українського Причорномор’я. Незалежно від звучання, обидва слова з тюркської перекладаються як «смердюче». По відношенню до Чорного моря озеро розташоване практично перпендикулярно.

Як і багато лиманних озер на лінії Дунай-Дністер, це озеро з’явилося в результаті перегородження гирла річок піщаною косою. Це робилося для поливу чорноземів, але така система виявилася неефективною через солону воду.

Особливі кліматичні умови, низька заселеність регіону та унікальний біофонд дозволили екологам закріпити за береговою зоною та самим озером Сасик статус цінних водно-болотних угідь, місця поселень та гніздування птахів та є об’єктом Смарагдової мережі України. Завдяки природозахисникам ця територія була внесена до Рамсарської та Бернської конвенцій.