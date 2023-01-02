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В Одесской полиции подвели итог новогодних правонарушений

В Одесской полиции подвели итог новогодних правонарушений

В течение ночи с 31 декабря на 1 января в Одесской области грубых нарушений порядка в общественных местах зафиксировано не было.

Об этом сообщили на сайте Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Также не выявлено и фактов использования пиротехники, которая запрещена в Украине на время действия военного положения.

За ночь в полиции задокументировали один факт продажи алкогольных средств после 20:00 в одном из развлекательных центров Одессы.

На администрацию заведения составлен протокол по ч. 2 ст. 156 Административного кодекса Украины, что влечет наложение штрафа в размере от 6800 до 13600 гривен.

Напомним, ранее в полиции Одесской области сообщили, что в новогоднюю ночь охранять область выйдет почти три тысячи правоохранителей.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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