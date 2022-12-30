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Новогодние праздники: кто будет охранять общественный порядок в Одесской области?

Новогодние праздники: кто будет охранять общественный порядок в Одесской области?

В полиции Одесской области сообщили, что во время новогодних и рождественских праздников общественный порядок будут охранять почти 3 тысячи правоохранителей.

Вместе с полицией новогодние улицы Одесской области в этом году будут охранять практически все: Военно-морские силы, Национальная гвардия, военная служба правопорядка, районные центры комплектования, добровольческие формирования, общественные формирования по охране правопорядка, негосударственные охранные структуры, курсанты Одесского университета внутренних дел.

Особое внимание будет уделяться местам массового скопления людей — торговым заведениям, рынкам, ярмаркам и т.д., где суетой могут пользоваться злоумышленники.

В полиции уточнили, что пешие и автопатрули будут контролировать соблюдение требований военного положения:

  • комендантский час с 23 часов вечера до 5 часов утра;
  • запрет продавать и использовать пиротехнические средства;
  • запрет реализации алкогольных напитки после 20:00 часов.

Также будет ужесточен контроль за дорожной обстановкой на предмет управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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