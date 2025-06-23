Ключевые моменты:

В Одессе наблюдается массовое скопление божьих коровок, особенно в прибрежной зоне.

Экологи связывают это с увеличением популяции тли (тли) и называют естественным способом ограничения вредителя.

Причины нашествия и безопасность для людей

Ученый пояснил, что рои божьих коровок (кокцинелид) являются ответом экосистемы на увеличение популяции их основной кормовой базы — тли, более известной как тля. По его словам, в 2025 году на сельскохозяйственных угодьях Одесской области действительно зафиксировано значительное размножение этого вредителя, что подтверждают и городские коммунальщики. Эксперт отметил, что когда увеличивается количество пищи, то растет и количество «хищника». Нашествие божьих коровок является естественным способом ограничить популяцию тли, которая составляет значительную проблему для Одессы, поражая молодые побеги растений и перенося вирусные болезни.

Для человека божьи коровки являются абсолютно безопасными. Владислав Михайленко отметил, что единственным неудобством может быть их колоссальное количество: они могут надоедать на улице или облеплять сетки на окнах и дверях.

Одной из антропогенных причин такого экологического дисбаланса, по словам эколога, может быть несоблюдение стандартов обработки полей от тли. Увеличение популяции тли на угодьях привело к размножению божьих коровок там, а впоследствии — к их миграции в Одессу и дальнейшему размножению уже в городе.

Особое распределение нашествия божьих коровок по карте Одессы эколог объяснил тем, что насекомые выбирают зоны с наибольшим количеством зелени, где живет тля. Кроме того, божьи коровки мигрируют на постоянных потоках ветров, избегая плотной застройки города, где возникает опасная для них воздушная турбулентность. Они, как правило, движутся вдоль береговой линии, где есть устойчивый воздушный поток и зеленые насаждения как ориентиры.

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