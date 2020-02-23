В Одесской области запустили бесплатный автобус для льготников  

Он соединяет села Черняховское и Желтое с райцентром Ивановка.

Транспортное средство также будет курсировать по маршруту Причеповка – Сухомлиново – Бараново – Ивановка.

Из каждого населенного пункта автобус отправляется в 8.00. Выезд из райцентра к исходной точке отправления – в 13.00.

По словам головы Ивановского поселкового совета Виктора Лобача, инвалиды I и II групп, участники боевых действий, чернобыльцы, пенсионеры, дети из многодетных семей и их родители (при наличии соответствующего удостоверения) будут перевозиться бесплатно.

Фото: facebook, Виктор Лобач

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