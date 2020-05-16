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Новости Одессы и Одесской области

Государство заплатит пострадавшим от засухи фермерам Одесчины по 5 тысяч за гектар

Государство заплатит пострадавшим от засухи фермерам Одесчины по 5 тысяч за гектар

Об этом заявил руководитель правительственной группы, замминистра экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Чиновник посетил юго-западные районы Одесской области, которые наиболее пострадали от засухи, и пообещал инициировать перед Верховной Радой решение о предоставлении материальной помощи аграриям Одесчины.

В частности, Тарас Высоцкий на своей странице в Facebook написал: « Министерство будет предлагать Комитету ВР по аграрным и земельным вопросам дотацию производителям сельхозпродукции на единицу обрабатываемых площадей, которые были потеряны в результате погодных условий. Сейчас анализируется размер такой поддержки. по предварительным оценкам, это сумма в 5 тыс. гривен за гектар».

Фото: agroportal.ua

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