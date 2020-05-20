В Одесской области задержали преступницу, которая ограбила 85-летнюю бабушку

Происшествие произошло днем в подъезде жилого дома в Подольске. По словам пенсионерки, женщина, которая проходила мимо, внезапно толкнула ее в грудь и, вырвав пакет с вещами, убежала. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Напуганная пенсионерка сообщила о происшествии родственникам, которые вызвали следственно-оперативную группу. По предоставленным приметам полицейские разыскали преступницу. Ей оказалась 27-летняя жительница Подольска.

Пострадавшей вернули документы, которые находились в пакете, а около 300 гривен, по словам воровки, она уже успела истратить.

За совершенное преступление задержанной грозит до четырех лет лишения свободы.

Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.