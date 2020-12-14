В Одесской области задержали любителя малолетних девочек (видео)

В Одесской области полицейские задержали 23-летнего молодого человека. Его подозревают в попытке изнасилования ребенка.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в полицию обратилась жительница города Измаила. Женщина рассказала, что стала невольной свидетельницей того, как на улице неизвестный мужчина насильно удерживал девочку и пытался ее раздеть. Заметив женщину, преступник скрылся.

Патрульные полицейские задержали потенциального насильника на другой улице. Выяснилось, что местный парень приставал к 12-летней дочери заявительницы, но та быстро забежала во двор и рассказала об инциденте маме. Пока женщина вышла на улицу посмотреть, где тот гражданин, он успел найти себе новую жертву.

Задержанному сообщили о подозрении. Ему может грозить от пяти до десяти лет тюрьмы. Следователи обратились в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.

В полиции также отметили, что это не первое преступление мужчины: ранее его подозревали в убийстве по неосторожности.

Ранее в Одессе задержали мужчину, который приставал к 14-летней девочке, а дома хранил каннабис.

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