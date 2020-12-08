В Одессе поймали педофила с каннабисом

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Одесской области, вчера вечером инспекторы получили вызов о развращении ребенка в Малиновском районе города. Полицейских встретила взволнованная женщина и объяснила, что сосед приставал к ее 14-летней дочери и предлагал интим. Также женщина показала, где живет педофил.

Патрульные задержали мужчину возле его дома. Для предоставления документов он пригласил патрульных в дом, и там в одной из комнат инспекторы заметили в пакете растения наркотического происхождения. Мужчина сообщил, что это каннабис. Во дворе стражи порядка обнаружили несколько кустов этого же растения.

В обстоятельствах произошедшего будут разбираться следователи.