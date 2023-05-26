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В Одесской области выявили цех по изготовлению «липового» элитного алкоголю (фото)

В Одесской области выявили цех по изготовлению «липового» элитного алкоголю (фото)

Житель Белгород-Днестровского района для собственного обогащения наладил изготовление фальсификата – элитных видов водки, коньяка, виски и рома. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Фальсифицированную «продукцию», изготовленную из некачественного сырья в гаражном кооперативе в Одесской области, продавав под видом элитного алкоголя.

Реализовывал товар в местах розничной торговли на территории Одесской области.

алкоголь

Во время обысков изъято более 5 тысяч литров незаконно изготовленной алкогольной продукции и спирта, оборудование, упаковочный материал, маркированные логотипами мировых брендов, тару и другое оборудование.

Стоимость изъятой «продукции» составляет ориентировочно 1 млн гривен.

алкоголь

Досудебное расследование проводится по факту незаконного изготовления и сбыта подакцизных товаров по ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит штраф до 17 тысяч гривен с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

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Напомним, как в Одессе задержаны пять человек, организовавших деятельность подпольных интерактивных игорных заведений. Более года они «обеспечивали» работу 18 таких заведений во всех районах города под видом интернет-клубов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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