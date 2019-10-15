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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области возобновили движение по обвалившемуся мосту

В Одесской области возобновили движение по обвалившемуся мосту

Не так давно мы писали о том, что оказалась обрушенной дорога в Болградском районе.

Там кто-то повредил мост, вырвав металлические конструкции, на которых держались бетонные плиты. В итоге пришлось закрыть проезд между селами Кубей и Железнодорожное.

Этот участок советовали объезжать по магистралям Болград — Василевка и Кубей — Василевка-Каменка.

На днях мост отремонтировали и полностью восстановили отрезок пути. Об этом сообщил в Facebook руководитель Облавтодора Олег Варивода. Он отметил, что автомобилисты могут смело ехать по дороге Т1608, так как все работы там уже завершили.

Фото:  scontent.fiev4-1.fna.fbcdn.net

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