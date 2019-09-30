Из-за провала в Одесской области две недели будет нельзя проехать по мосту

Недавно мы писали о том, что оказался поврежденным мост в Болградском районе.

В связи с этим пришлось перекрыть участок дороги. Там нельзя будет проехать еще, как минимум, около двух недель.

Так, восстановить дорогу пообещали до 12 октября. Пока, по словам и.о. губернатора области Светланы Шаталовой, в Службе автодорог думают над тем, какой из вариантов ремонта выбрать.

Автомобилистам советуют объезжать это место по магистралям Болград — Василевка и Кубей — Василевка-Каменка.

К слову, поначалу местные жители писали, что мост провалился из-за дождей. Однако позже на сайте Болградской райадминистрации появилась официальная информация о причине происшествия.

Так, дорожники, осмотрев место провала, заметили, что у моста пропали металлические конструкции. Из-за этого рухнули бетонные плиты, которые на них держались.

Фото: bessarabiainform.com