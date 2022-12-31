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Отключения света в Одессе на Новый год

Отключения света в Одессе на Новый год

31 декабря в Одессе и области продолжаются экстренные отключения электроэнергии. Но чтобы люди могли встретить новый год со светом, в регионе ограничат потребление энергии промышленностью.

Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Максим Марченко.

Работу энергоемких предприятий Одесской области ограничат в праздничные дни, чтобы обеспечить свет 31 декабря и 1 января бытовых потребителей.

«Военная администрация проводит работу с наиболее энергоемкими промышленными предприятиями области по ограничению их работы в праздничные дни. Высвободившиеся энергетические мощности будут направлены на обеспечение бытовых потребителей электроэнергией, чтобы жители области могли провести праздничные дни — 31 и 1 — без отключения света», — отметил руководитель ОВА.

В тоже время ДТЭК “Одесские Электросети” сообщает на своем сайте о продолжающихся экстренных отключениях электричества.

Напомним, что 29 декабря российские террористы вновь обстреляли объекты украинской энергетики ракетами и дронами-камикадзе. В Одесской области после этого ввели экстренные отключения электроэнергии.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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