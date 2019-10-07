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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области водители в обход закона разбивают дороги тяжеловесами

В Одесской области водители в обход закона разбивают дороги тяжеловесами

В Украине не так давно вступил в силу Закон об ужесточении наказания за перегруженные фуры.

Однако повышенные штрафы не остановили водителей в Одесской области.

Тяжеловесные машины с перегрузом продолжают курсировать, разбивая и без того не идеальные дороги за городом.

Об этом на его страничке в Facebook рассказал руководитель Облавтодора Олег Варивода.

Предприимчивые автомобилисты, по словам Вариводы, придумали, как сделать, чтобы их не штрафовали за нарушение. Они умудряются по проселочным дорогам объезжать пункт весового контроля.

“Фуры сворачивают с трассы М-05 Одесса-Киев на Т-1618, сообщением Раздельная-Еремеевка, – поделился начальник автодора. – Через Р-33 выезжают на М-16 Одесса-Кишинев и вот так проезжают мимо весового комплекса. Точно так же едут обратно”.

Олег Варивода считает, что вся проблема – в халатности “Укртрансбезопасности”, где отвечают за осуществление весового контроля авто. Там, по его мнению, работают спустя рукава, используя далеко не все весовые комплексы области и не проводя рейдов в местах, по которым фуры объезжают конрольные пункты.

Фото: biz.liga.net

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