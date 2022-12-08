В Одесской области водитель «Тойоты» врезался в дерево и погиб

По сообщению областного управления полиции, в аварии, которая произошла в ночь на 8 декабря на автодороге между селами Траповка и Лиман, погиб один человек.

Предварительно, 27-летний житель Татарбунарской территориальной громады, двигаясь на автомобиле Toyota Avensis из села Траповка в село Лиман, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В тяжелом состоянии его госпитализировали в районную больницу, где мужчина скончался от полученных ран.

Правоохранители внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.

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