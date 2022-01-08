В Одесской области во время новогоднего застолья в воинской части погиб солдат

В селе Радостном Одесской области солдаты выпили слишком много алкоголя. В результате один из них умер, еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии.

Одесская спецпрокуратура в военной и оборонной сфере инициировала расследование возможной причастности командования к гибели военнослужащего.

По предварительным данным, 30 декабря 2021 командование организовало предновогоднее празднование на территории воинской части. После этого трое военнослужащих-контрактников прибыли в общежитие в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Через некоторое время один из военнослужащих был обнаружен без сознания, его смерть констатировала бригада скорой медицинской помощи. Остальные двое солдат госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр Южного региона Украины в тяжелом состоянии.

По этому факту 30 декабря 2021 года в Нацполиции в Одесской области открыли уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленной убийство).

Спецпрокуратура же открыла дело по ч. 3 ст. 425 УК Украины (Халатное отношение к воинской службе).

Следователи и прокуроры выясняют обстоятельства трагедии, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, допрашивают свидетелей.

По неофициальной информации погибший солдат захлебнулся собственными рвотными массами.

Досудебное расследование по уголовному производству по факту небрежного отношения к военной службе осуществляют следователи второго следственного отдела территориального управления ДБР, расположенного в городе Николаеве.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на Одесчине забили насмерть военного-контрактника.

А также о том, что в Одессе солдат-срочник выбросился из окна.

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