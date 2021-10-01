Об этом сообщили в Пресс-службе воинской части 3012.

Приехал в Одессу и вскоре выпрыгнул из окна

Военнослужащий прибыл в часть из Запорожья за несколько часов до инцидента.

В сообщении сказано, что конфликтов с другими военнослужащими части у молодого человека не было. Для выяснения всех причин и обстоятельств данного поступка в военной части назначено специальное расследование. О случившемся оповестили руководителя специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

У парня множественные переломы и повреждения

Сейчас военнослужащий находится в 11 больнице г.. Одессы с диагнозом сочетанная травма, перелом костей таза, ушиб внутренних органов, перелом 10-11 ребер слева, разрыв селезенки. Проведено оперативное вмешательство. На сегодня состояние военнослужащего стабильное, характеризуется как средней степени тяжести, находится на стационарном лечении в хирургическом отделении.

Для предупреждения нарушений психического состояния военнослужащего и его родных, просим СМИ и общественность воздержаться от распространения неподтвержденной или ложной информации и дождаться объективных выводов расследования.

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