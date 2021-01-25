На Одесчине забили насмерть военного-контрактника – подозреваемый под стражей

В воинской части в Одесской области погиб в драке военнослужащий-контрактник. В совершении умышленного убийства подозревают 22-летнего сослуживца погибшего.

По данным областного управления полиции, 32-летний контрактник выпивал со своим 22-летним соседом по общежитию. Вскоре у них случилась драка. В результате контрактник получил черепно-мозговую травму и в состоянии комы попал в военный госпиталь, где спустя несколько дней умер.

Сослуживцы потерпевшего не сразу заметили, что их товарищ находится в бессознательном состоянии. Но когда догадались, что произошло, обратились в правоохранительные органы.

Избившего военнослужащего соседу объявили о подозрении. Суд отправил его под арест на 60 суток. За содеянное парню может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы.