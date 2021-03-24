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В Одесской области внезапно умерла женщина-военная

В Одесской области внезапно умерла женщина-военная

В Одесской области внезапно скончалась женщина-военнослужащий по контракту. Это произошло вечером 23 марта. 

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Известно, что незадолго до этого, в воскресенье, 21 марта, она получила прививку от коронавируса перед отправкой в зону Операции объединенных сил на Донбассе, сообщило командование Медицинских сил ВСУ.

Как рассказал начальник медицинской службы воинской части, где умершая проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья женщина не жаловалась.

“Из анамнеза она страдала гипертонической болезнью”, – отметили в командовании Медиуинских сил.

Однако потом она внезапно потеряла сознание, после чего ей немедленно вызвали скорую помощь. Медики провели реанимационные мероприятия, но женщина все же умерла.

Еще неизвестно, связана ли смерть женщины с вакцинацией от коронавируса. На среду, 24 марта, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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