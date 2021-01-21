В Одесской области убили учительницу. Ее труп нашли 19 января в Тарутино, в помещении недействующей библиотеки.

Женщину несколько раз ударили палкой по голове, пишет “Думская” со ссылкой на полицию.

Убитой оказалась 66-летняя Алла Кубякина, учитель химии и немецкого языка с 35-летним стажем. Также в 2010-2020 годах она возглавляла Тарутинскую районную организацию Общества Красного креста Украины. В 2010-м баллотировалась в Одесский городской совет.

Полиция ищет убийцу.

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