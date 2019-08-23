В Одесской области священник чуть не заплатил 10 тысяч гривен за два литра вина

В такую сумму обошелся бы штраф, который батюшке выписал Ананьевский суд за езду в нетрезвом виде.

Информацию об инциденте со священником опубликовали в Едином реестре судебных решений.

Еще зимой священнослужителя остановили на его машине правоохранители. Заподозрили, что тот сел за руль нетрезвым, так как от него сильно пахло алкоголем.

Водитель в рясе пояснил, что ему пришлось выпить на богослужении. При этом, как показала экспертиза, уровень алкоголя в крови батюшки соответствовал почти два промилле. Как отметили эксперты, чтобы возникла такая стадия опьянения, человек должен выпить около двух литров вина.

Суд Ананьева постановил взыскать со священника штраф в сумме 10 тысяч гривен. Кроме того, на год запретил ему водить авто.

Священник слезно умолял отдать ему права, ибо машина, по его словам, нужна ему в служебных целях. Защита батюшки подала на апелляцию. В итоге Апелляционный суд Одесской области решил не наказывать так строго священнослужителя.

Вместо этого батюшку решили передать на суд округа, в котором он служит. Теперь его дальнейшая судьба – в руках общественности.

Фото: kaputsin.com