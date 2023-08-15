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В Одесской области суд отстранил от должности председателя районного совета

В Одесской области суд отстранил от должности председателя районного совета

Григорий Мельниченко отстранен от должности председателя Белгород-Днестровского райсовета. Такое решение принял Киевский районный суд Одессы 14 августа.

Напомним, что 12 августа Григорий Мельниченко разоблачен на похищении имущества Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа на 2 млн 690 тыс. гривен.

мельниченко прокуратура задержание

Как установили в ходе следствия, чиновник, под предлогом сохранения государственного имущества от вражеских обстрелов, завладел скоростным катером с двумя подвесными двигателями и автомобильным прицепом. В прокуратуре сообщили, что он ввел в заблуждение лиц, у которых имущество находилось на хранении на территории яхт-клуба «Совиньон» в Одессе. А также внес ложные сведения в документы.

Затем Григория Мельниченко пытались снять на сессии Белгород-Днестровского райсовета, которая так и не состоялась из-за отсутствия кворума.

Напомним, что начальника сектора мобилизационной работы одной из районных военно-гражданских администраций Одесской области подозревают в злоупотреблении влиянием. Муж требовал деньги с жены тяжелораненого военнослужащего за услуги.

Фото: Одесская областная прокуратура

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