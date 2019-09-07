В Одесской области спасли отбившегося от стаи лебедя (фото)

Лебедя заметили еще несколько недель назад жители города Измаил. Птица одиноко плавала по Дунаю.

Об этом пишет izmacity.com.

Хотя пляж, который облюбовал пернатый гость, не принято считать пригодным для купания, людей там всегда хватает.

Увидев лебедя, местные жители стали его подкармливать. Впрочем, давали хлеб, а это, как утверждают орнитологи, вредная для птиц еда.

Нашлись и те, кто издевался над лебедем. Бросали в него камнями, а некоторые подозрительного вида личности даже пытались поймать.

В общем, пернатому, можно было только посочувствовать. Неизвестно чем бы все закончилось, если бы равнодушные горожане не обратились за помощью к экологам.

Те забрали лебедя и отвезли на городскую Станцию юннатов.

Сейчас он в безопасности. Живет в просторном вольере с бассейном. За ним присматривают, кормят рыбой, мясом и кукурузой.

Тем не менее, часть измаильчан переживает о том, как птица проживет в неволе. Некоторые даже написали петицию мэру с требованием выпустить ее. В свою очередь, специалисты успокаивают, отмечая, что не стоит волноваться.

Лебедь – птица, которой комфортно жить в стае. А на Станции как раз есть еще несколько лебедей. Правда, пока новичок на карантине. Но через какое-то время, после всех необходимых процедур, его пустят к сородичам.

А вот в дикой природе он выживет вряд ли, говорят ветеринары. Свою стаю уже не догонит, а другие чужаков принимают неохотно. В одиночестве же спасеныш может погибнуть от голода.

Фото: Татьяна Коновка