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В Одесской области схватили мародеров

В Одесской области схватили мародеров

В Белгород-Днестровском районе Одесской области сотрудники полиции задержали двух мародеров.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Воспользовавшись отсутствием хозяев, 36-летняя женщина и ее 22-летний приятель среди бела дня сломали дверь в чужой дом и украли откуда бытовую технику, инструменты и детский велосипед. Чтобы вывезти имущество, правонарушители воспользовались стоящим во дворе потерпевшего автомобилем.

Разоблачили мародеров в течение часа. Местные жители настолько были возмущены поступком односельчан, что готовы были прибегнуть к самосуду.

За воровство, совершенное в период военного времени, злоумышленников будут судить по всей строгости закона. Согласно действующему законодательству им грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, на прошлой неделе Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за мародерство». Кроме того, санкции ряда статей Уголовного кодекса Украины дополнены квалифицирующим признаком – совершение преступления в условиях военного или чрезвычайного положения.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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