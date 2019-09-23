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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области семейство фермеров держало в рабстве больше 80 человек

В Одесской области семейство фермеров держало в рабстве больше 80 человек

Людей эксплуатировали годами, заставляли жить в нечеловеческих условиях и всячески издевались.

Об этом со ссылкой на киевских правоохранителей сообщает uanova.net.
Так, в деле фигурирует 12 человек. Всех подозревают в эксплуатации человеческого труда.

Главными рабовладельцами оказались гражданин Грузии и его жена украинка

Главными рабовладельцами оказались гражданин Грузии и его жена украинка

По данным полиции, главными рабовладельцами оказалась пара фермеров — гражданин Грузии и его жена украинка. Они находили работников на железнодорожных вокзалах. Помогали специальные вербовщики.

Людей держали в грязных и тесных бараках

Людей держали в грязных и тесных бараках

Далее действовали по схеме. Сначала говорили людям, что устроят их на предприятие под Киевом.
Обещали от 200 до 500 гривен за рабочий день, бесплатное жилье и питание.

На месте у рабов отбирали паспорта и телефоны

На месте у рабов отбирали паспорта и телефоны

Далее действовали по схеме. Сначала говорили людям, что устроят их на предприятие под Киевом.
Обещали от 200 до 500 гривен за рабочий день, бесплатное жилье и питание.

Вербовщики искали жертв на ж/д вокзалах

Вербовщики искали жертв на ж/д вокзалах

Однако вместо этого жертв отвозили на ферму, расположенную под Одессой. Там у них отбирали документы и телефон. Жить рабочим приходилось в грязных бараках, где по 20 человек ютилось в тесной комнате. Людей заставляли тяжело работать с утра до ночи, кормили объедками и всячески измывались.

Над рабами всячески издевались

Над рабами всячески издевались

Так злоумышленники промышляли три года. За это время они взяли в рабство около 80 человек.
Судьбу мошенников решат в суде.

Фото: uanova.net

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