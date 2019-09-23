В Одесской области семейство фермеров держало в рабстве больше 80 человек

Людей эксплуатировали годами, заставляли жить в нечеловеческих условиях и всячески издевались.

Об этом со ссылкой на киевских правоохранителей сообщает uanova.net.

Так, в деле фигурирует 12 человек. Всех подозревают в эксплуатации человеческого труда.

По данным полиции, главными рабовладельцами оказалась пара фермеров — гражданин Грузии и его жена украинка. Они находили работников на железнодорожных вокзалах. Помогали специальные вербовщики.

Далее действовали по схеме. Сначала говорили людям, что устроят их на предприятие под Киевом.

Обещали от 200 до 500 гривен за рабочий день, бесплатное жилье и питание.

Далее действовали по схеме. Сначала говорили людям, что устроят их на предприятие под Киевом.

Обещали от 200 до 500 гривен за рабочий день, бесплатное жилье и питание.

Однако вместо этого жертв отвозили на ферму, расположенную под Одессой. Там у них отбирали документы и телефон. Жить рабочим приходилось в грязных бараках, где по 20 человек ютилось в тесной комнате. Людей заставляли тяжело работать с утра до ночи, кормили объедками и всячески измывались.

Так злоумышленники промышляли три года. За это время они взяли в рабство около 80 человек.

Судьбу мошенников решат в суде.

Фото: uanova.net