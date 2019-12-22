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Новости Одессы и Одесской области

За жестокое обращение с животными в Украине теперь грозит тюрьма

За жестокое обращение с животными в Украине теперь грозит тюрьма

В Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за жестокое обращение с животным. Уголовный кодекс Украины дополнен новой статьей. Предусматривается, что издевательства над животными, в том числе из хулиганских побуждений, наказываются арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3-х лет.

Те же действия, но в присутствии несовершеннолетних, наказываются ограничением свободы или лишением свободы на срок 3-5 лет.

А если была проявлена особая жестокость или, если животное погибло или получило увечья, или же преступление совершено группой лиц, то эти действия наказываются лишением свободы от 5 до 8 лет.

Ранее, издевательство над животными наказывалось штрафом до 850 гривен или арестом до 6 месяцев.

Фото: vistanet.it

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