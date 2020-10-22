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В Одесской области селянин застрелил подростка после ссоры с его сестрой (видео)

В Одесской области селянин застрелил подростка после ссоры с его сестрой (видео)

В Одесской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве подростка.

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По сообщению областного управления Нацполиции, убийство произошло в одном из сел области. 36-летний мужчина пришел с охотничьим ружьем к дому своей сожительницы, с которой накануне поссорился, и открыл стрельбу. Несовершеннолетний брат женщины, который первый выбежал из дома, получил несколько пуль в грудь и живот.

Мужчина остановился лишь когда отец мальчика бросился к нему и выхватил оружие. Пострадавшего парня немедленно госпитализировали, но спасти его медики не смогли.

Пока родные были заняты пострадавшим мальчиком, убийца скрылся. Чтобы его найти, в полиции ввели спецоперацию «Перехват». Автомобиль преступника нашли на окраине села: тот спрятал машину в овраге, а сам сбежал. Спустя несколько часов убийцу нашли в райцентре, где он искал убежища у знакомых.

Преступника задержали. За умышленное убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в Одесской области задержали подозреваемого в двойном убийстве супругов-предпринимателей в селе Шабо. Выяснилось, что односельчанин потерпевших застрелил предпринимателя и его жену, не желая возвращать крупный долг.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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