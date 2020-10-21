На Одесчине застрелили чету предпринимателей, не желая возвращать долг – убийцу задержали (видео)

Как рассказали в пресс-службе областного управления Нацполиции, в конце мая в селе Шабо Белгород-Днестровского района нашли окровавленные тела 47-летнего мужчины и его 37-летней жены. Убитый оказался предпринимателем, который зарабатывал прокатом водных катамаранов в Затоке.

Полицейские проверили личные и партнерские связи убитого и вышли на след предполагаемого убийцы: как выяснилось, еще в 2018 году 51-летний односельчанин взял у потерпевшего в долг три водных велосипеда общей стоимостью 7 тыс. долларов. Не желая возвращать долг, мужчина решил избавиться от кредитора. В ту ночь он пришел во двор предпринимателя с заранее приобретенным пистолетом и застрелил хозяина и его жену.

Во время обысков полицейские изъяли у преступника не только орудие двойного убийства, но и патроны к нему, долговую расписку, а также гранату Ф-1 и около 200 граммов пороха.

Подозреваемому сообщили о подозрении в преднамеренном убийстве и незаконном обращении с оружием. Суд заключил его под стражу. Убийце может грозить пожизненное заключение.

Ранее в Одесской области к пожизненному заключению приговорили убийцу, который зарубил топором и зарезал ножом сразу четверых людей.