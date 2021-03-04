В Одесской области селянин надругался над подростком – как его наказали? (видео)

В Одесской области суд вынес приговор 23-летнему молодому человеку, который в августе прошлого года изнасиловал несовершеннолетнего односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба областного Главка Нацполиции.

По данным полиции, в тот день 23-летний парень, который ранее уже имел проблемы с законом, на пастбище, где он выпасал скот, применяя физическую силу, изнасиловал 12-летнего мальчика.

Чтобы пострадавший никому не рассказал о произошедшем, насильник пригрозил ему физической расправой и отпустил.

Но подросток не стал молчать, а рассказал обо всем своей матери. Женщина тут же обратилась в полицию. Преступника разыскали за считанные часы.

Изучив материалы дела, суд приговорил насильника ребенка к 12 годам тюрьмы.

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