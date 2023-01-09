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В Одесской области сегодня прогремят взрывы – причину объяснили спасатели

В Одесской области сегодня прогремят взрывы – причину объяснили спасатели

В Одесской области обнаружили два артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны. Сегодня, в понедельник, 9 января 2023 года, пиротехники уничтожат опасные находки. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

По информации спасателей, артснаряды были найдены вблизи города Подольска.

А в Южном управлении Госпогранслужбы добавили, что снаряды обнаружила накануне служебная собака Йорна. При отработке поиска опасных предметов четырехлапая помощница среагировала на место, где не было учебных закладок. Проверив «укзанное» место, пограничники-саперы нашли два 152-миллиметровых артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны. Они располагались на глубине около 15 сантиметров.

О находке сообщили в ГСЧС. Изъятие боеприпасов из земли и их ликвидация запланированы на сегодняшний день.

Напомним, в субботу, 7 января, на одесском побережье уничтожили две противокорабельные мины, которые дрейфовали в море.

Фото с Facebook-страницы Южного управления Госпогранслужбы

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Редакция ПРОФИЛЬ

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