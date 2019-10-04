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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области с 5 октября разрешили ловить раков

В Одесской области с 5 октября разрешили ловить раков

На реке Дунай и в придунайских озерах Одесской области отменили запрет на ловлю раков.

Раки уже перестали “линять”, в связи с этим можно начинать за ними “охотиться”.

Как заявили на странице в Facebook инспекторы регионального рыбоохранного патруля, сезон ловли раков откроют с 5 октября.

Также в рыбоохране напомнили, что в сутки одному человеку можно ловить не больше 30 раков. За каждый дополнительно выловленный экземпляр придется доплатить свыше 25 гривен. Также нарушителей ждет штраф от 340 до 680 грн.

Ловец может использовать не больше пяти снастей. Можно ловить с помощью рогатки или на леску с приманкой. Раколовки использовать также не запрещено. При этом их диаметр не должен превышать 70 см. Допустимый размер ячеи в приспособлении – 22 мм.

Кроме того, специалисты подчеркивают, что нельзя ловить раков в темноте, подсвечивая фонариком.

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Фото: Одесский рыбоохранный патруль

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