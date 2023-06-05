В Одесской области разыскивают несовершеннолетнюю девушку

В Белгород-Днестровском полиция разыскивает 15-летнюю девушку, которая вчера, 4 июня, ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Неизвестно местонахождение 15-летней Анастасии Костюк, которая вчера, 4 июня, ушла из дома и до сих пор не вернулась, сообщают в Белгород-Днестровском районном отделе полиции.

Приметы: рост 168 см, среднего телосложения, темные волосы, черные глаза.

Была одета: в синие джинсовые брюки, белый топ, коричневый пиджак, черные кроссовки с салатовыми шнурками.

Особые приметы: тату в виде трех глаз с надписью «Я все смогу», шрамы на левой руке.

Если вы владеете любой информацией о местонахождении девушки, просим сообщить в Белгород-Днестровский РПП в Одесской области по телефонам (04849) 2 8361, 0730910877 или на спецлинию «102».

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