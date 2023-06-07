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В Одесской области проверили укрытия: треть оказалась или закрытыми, или непригодными — Одесская ОВА

В Одесской области проверили укрытия: треть оказалась или закрытыми, или непригодными — Одесская ОВА

За три дня в Одессе и Одесской области проверили около двух тысяч укрытий, треть из которых оказались либо непригодными к использованию, либо совсем закрытыми. Об этом 7 июня 2023 рассказали в Одесской областной военной администрации (ОВА).

В Одесской области проверили, по данным Одесской ОВА, 1993 укрытия. Из них 122 оказались закрыты и 523 — непригодны к использованию. При повторной проверке по 66 адресам ситуация изменилась.

укрытие

«По результатам обследований закрытыми оказались 122 и не пригодны к использованию 523 укрытия. При повторных выходах ситуация изменилась по 66 адресам. Сейчас ситуация на контроле, мы принимаем все меры для того, чтобы жители города и области смогли быть в безопасности», — сообщили в Одесская ОВА.

Проверки укрытий в Одесской области начались еще 2 июня. По данным Одесской ОВА, для этого сформировали 76 групп, в которые вошли 249 человек. Сейчас в регионе насчитывается 1993 объекта гражданской защиты, из них 923 — это защитные сооружения, другие — самые простые укрытия.

укрытие

Со списком укрытий можно ознакомиться на карте Одесской области и Одессы.

Напомним, что безопасность одесских пляжей обеспечивают с помощью роботов: подробности.

Фото: Одесская ОВА

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Редакция ПРОФИЛЬ

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