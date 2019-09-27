У Болградському районі внаслідок зливи обвалилася дорога: проїзд перекрили

Сьогодні, 27 вересня, між містом Болград і селом Кубей внаслідок зливи обрушилася частина дороги.

Про це повідомляє місцева газета “Дружба” у Instagram.

Наразі траса між селами Кубей і Залізничне (Болградський район) закрита для проїзду. На місці обвалу дороги працюють поліція, рятувальна служба, представники Болградської райдержадміністрації.

Проїзд на Кубей можливий тільки через села Василівка і Калчева.

Відео: Бесарабія:UA

Фото: місцева газета “Дружба” у Instagram