В Одесской области простились с погибшим на фронте пилотом

24 июля в Измаильском районе в Одесской области состоялась церемония прощания с военным пилотом Евгением Качаем.
Об этом сообщили в Сафьяновской сельской территориальной общине.
23-летний Евгений Качай родом из села Лощиновка Измаильского района. С начала войны он совершил более 30 полетов. Погиб военный пилот 2 июля.
На церемонии прощания в родном селе пилота пришли проводить сотни людей. Похоронили Евгения Качая на местном кладбище.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Доме офицеров простились с комбатом морских пехотинцев.
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Джерело: Суспільне. Одеса