В Одесской области простились с погибшим на фронте пилотом

Денежная помощь переселенцам: ожидания и реальность – история одесситки Это история одесситки, которая попыталась оформить и получить денежную помощь от государства, положенную людям, вынужденным бежать от войны. Чем практика отличается от того, что обещают «на бумаге», и с какими сложностями придется столкнуться по ходу дела, выясняла «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ

Война в Украине, 152-й день: где сейчас «горячо»? В понедельник, 25 июля 2022 года, начались сто пятьдесят вторые сутки с начала полномасштабной войны в Украине. Какова ситуация на фронте на утро сегодняшнего дня? ПОДРОБНЕЕ