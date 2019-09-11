В Одесской области проходит месячник добровольной сдачи оружия

Профилактические меры по противодействию незаконному распространению оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ продлятся до конца сентября.

Как напомнили в пресс-службе Нацполиции Одесской области, ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без разрешения наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Кроме того, ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения — наказываются штрафом, ограничением или лишением свободы.

При этом избежать ответственности можно, если оно добровольно сдать оружие органам власти.

Граждане, которые принесут в полицию незаконный арсенал, в дальнейшем имеют возможность зарегистрировать его в личную собственность и пользоваться на законных основаниях.

В полиции также отметили, что разрешение на хранение огнестрельного и холодного оружия выдается сроком на три года, а документы на перерегистрацию подаются за месяц до его окончания.

Для добровольной сдачи оружия можно обратиться в ближайший территориальный отдел полиции.

Фото: lastday.club