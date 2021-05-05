В Одесской области предлагают сократить количество судов

Руководство Одесской облгосадминистрации предлагает сократить количество судебных органов первой инстанции. Сейчас в Одессе и области осуществляют правосудие 33 местных суда первой инстанции. Предлагается оставить только девять.

После административно-территориальной реформы в ОГА предлагают создать по одному суду в каждом районе: Березовском, Белгород-Днестровском, Болградском, Измаильском, Подольском, Раздельнянском, — об этом во время рабочей встречи с народными депутатами заявил глава Одесской области Сергей Гриневецкий.

— Я пообщался со специалистами, и мы считаем, что если у нас сейчас есть семь районов (после завершения процесса децентрализации — прим. ред.), то в каждом сельском районе будет свой суд, — отметил Гриневецкий.

В Одесском районе видят два суда в Одессе и один суд в бывшем Беляевском районе, который сможет обслуживать жителей бывших Овидиопольского, Лиманского районов, а также Черноморска и Южного.

Ранее мы рассказывали о том, что в Одессе хотят остановить пожары через суд.